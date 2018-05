El 52 % de los casos judiciales que abrió el Ministerio de la Mujer terminaron en sentencia

SANTO DOMINGO. Durante el primer trimestre de 2018, las abogadas del Ministerio de la Mujer abrieron 258 casos judiciales a las usuarias que acuden a las oficinas provinciales y municipales de ese organismo en busca de ayuda, de los cuales el 52 % terminaron en sentencias.

De las 136 sentencias logradas, un 33 % corresponden a casos por manutención, 32.3 % son sentencias penales, 15.4 % casos de guarda y un 19 % a otro tipo de conclusión judicial, que se abrieron a través del Departamento de Prevención a la Violencia Intrafamiliar, en la Sede Central, y en las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer. Fueron 45 sentencias por manutención, 44 por temas penales y 21 por casos de guarda y custodia de menores, informó el Ministerio de la Mujer en una nota de prensa.

Las 52 OPM y OMM de que dispone el Ministerio de la Mujer en todo el país, brindan estos servicios a las usuarias de manera gratuita y las 44 abogadas están disponibles las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer dijo que las usuarias disponen de la Línea de Auxilio para contactar con este servicio en los teléfonos: 809- 689-7212 y 809-200-7212, para clientes de la telefónica Claro el *212 y a través de la Línea de Emergencia 9-1-1.

En el período que comprende los meses de enero a marzo del año 2018 se atendieron 1,434 llamadas a través de esta línea, de las cuales 99 correspondieron a rescates o emergencias de personas en riesgo, 1,304 a seguimiento en coordinación con el Servicio 9-1-1, veinticinco a orientaciones y 6 fueron referidas a otros servicios. Además de las 44 abogadas, las mujeres tienen disponible apoyo psicológico a cargo de 32 psicólogas.

Conforme la nota, las Casas de Acogida del Ministerio de la Mujer recibieron en los primeros tres meses de 2018 a 410 personas en alto riesgo, a las que ofrecieron protección, entre ellas 215 menores, de los cuales 109 eran del sexo femenino y 106 masculino. “Esto se traduce en 410 vidas salvadas, sobre todo las 195 mujeres que son las principales víctimas de la violencia machista”, indicó el Ministerio de la Mujer.

“Lo ideal sería que estas cifras no existieran, que no haya violencia, que no haya feminicidios, ni huérfanos, ni sentencias a treinta años. Pero hasta lograr esa sociedad pacífica y respetuosa de las diferencias y los derechos humanos, trabajaremos para cambiar la historia de las personas detrás de esos números y preservar sus vidas”, dice en una nota la ministra Janet Camilo.