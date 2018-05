Reina Letizia palpa pobreza en Monte Plata y la atención a niños especiales RD

En Monte Plata, la reina consorte visitó un proyecto de distribución de agua potable en la localidad Nueva Esperanza. A su llegada a la localidad, a las 9:30 a.m., la reina Letizia, quien lucía impecable con chaqueta negra, blusa a rayas y pantalón blanco, fue recibida por decenas de comunitarios y autoridades locales.

Visita a Danilo Medina

Visita al CAID

La reina Letizia recorrió las instalaciones del primer centro público en el país dedicado a la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de niños y niñas de cero a diez años con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral infantil y síndrome de Down, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

El canciller la recibió

La visita de la reina consorte de España Letizia Ortíz ha puesto a preguntarse a mucha gente el por qué no fue recibida de manera oficial por el presidente Danilo Medina o por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Sencillamente porque dentro de la monarquía española, la reina consorte o el consorte de la reina, no pueden asumir posiciones constitucionales. En este caso se estila que la reina Letizia, que es la esposa del rey, sea recibida por el Canciller. En el caso de España, allí un monarca, no dos como suele ocurrir en otras latitudes. Sin embargo, a la reina consorte se le llama majestad y tratamiento de Alteza Real. También, dentro del protocolo se estila que la reina o el consorte de la reina puede ser despedido por el mandatario, como ocurrió ayer.