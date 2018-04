El Gobierno dice que no modificará la ley 169-14 y protegerá el orden jurídico

SANTO DOMINGO. “La posición del Gobierno dominicano es clara e inequívoca, el Gobierno defiende la Ley 169-14 porque fue una ley propuesta por el señor Presidente de la República luego de un consenso y de una consulta con diferentes sectores y que logró el apoyo unánime del Congreso Nacional”.

La información la ofreció ayer el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, al hablar en exclusiva para Diario Libre por teléfono, como respuesta al editorial del miércoles en el que pide al Gobierno dar declaraciones claras y veraces respecto al tema.

Según Espinal, se trata de una ley justa y equilibrada, políticamente viable, “que además es conforme con la Constitución y con las demás normas del ordenamiento jurídico dominicano”.

El funcionario explicó que la referida legislación fue utilizada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de finales del 2014, “esa ley ha sido criticada por algunos que dicen que se fue muy lejos y por otros de otro extremo que dicen que no se fue lo suficientemente lejos”.

“Nosotros como gobierno, el Presidente de la República defiende la ley y no tiene intención alguna de promover ningún cambio en el ordenamiento jurídico dominicano, ni en materia de nacionalidad, ni en materia de regulación migratoria; el ordenamiento jurídico dominicano incluye la Ley de Migración, las disposiciones constitucionales en materia de nacionalidad, la sentencia 168-13 y la ley 169-14”, aseveró.

Afirmó que ese ordenamiento jurídico es defendido por el Gobierno y “repito no hay la más mínima intención de modificar esa legislación, nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo en foros internacionales nuestro ordenamiento jurídico, especialmente la ley 169-14 que, como le dije, fue criticada por ambos extremos, nosotros la hemos defendido aquí y fuera del país y esto es conocido por los organismos internacionales, por la OEA, por ACNUR, por el PNUD, por la CIDH, por los gobiernos con los que tenemos relaciones bilaterales, y es una posición invariable”.

Aclaró que al pueblo dominicano no le deben quedar dudas de que el Gobierno defiende, no solo la ley 169-14, sino todo el ordenamiento jurídico dominicano.

“No tenemos miedo de hablar con nadie, con ningún sector, tanto internacional, como de la sociedad civil, sobre ese ordenamiento y lo que las autoridades han hecho en esa materia, que nosotros cumplimos con nuestro ordenamiento y que actuamos en función de eso”, indicó.

Negó que el Gobierno negociara nada y aclaró que una vez se saca un país del Capítulo 4 se establece lo que es la Mesa de Diálogo, “que no es más que el Gobierno intercambia información con la Comisión Interamericana para mostrar lo que realiza con su norma, pero el Gobierno no ha negociado absolutamente nada que tenga que ver con los atributos soberanos de la República Dominicana en determinar sus normas en materia de nacionalidad y migración, el Gobierno no ha negociado nada, ni lo vamos a negociar”.