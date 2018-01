El MAP anuncia la celebración de la X versión de la “Semana de la Calidad”

SANTO DOMINGO. El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, anunció hoy la celebración de la X versión de la “Semana de la Calidad”, desde el 15 al 17 del presente mes y con dedicatoria a la República Federal de Alemania, que fungirá como país invitado.

El titular del MAP dijo que la República Dominicana está inmersa en un proceso de mejora de la gestión pública y los servicios que las instituciones brindan a los ciudadanos, para lograr una avance continuo. La Semana de la Calidad se celebra por décima ocasión desde el año 2009.

Dijo que cada año esta actividad se dedica a una nación que ha avanzado en los procesos de mejorar y eficientizar la administración pública, de los cuales el país pueda aprender. “Este año lo hemos dedicado a Alemania, porque es pionera en este proceso, con los aportes de Max Weber acerca de la democracia”, recordó.

La embajadora de Alemania en el país, Sabine Bloch, al tiempo de agradecer la invitación, dijo que su país tiene más de 300 años de administración pública y que en su experiencia personal tiene 28 años siendo una servidora pública y que la norma imperante en su país es de compromiso con el estado de derecho.

“A mí nunca me han preguntado por mis preferencias partidarias, he trabajado para siete cancilleres alemanes de tres partidos diferentes y esto nunca ha sido un tema en mi país, de hecho no pertenezco a ningún partido y mi voto en las elecciones es considerado secreto”, explicó.

La semana iniciará con exposiciones tanto locales como alemanas. Por ejemplo, en el tema referente a “Inversiones en carreteras y vías férreas en Alemania”, presentado por actores de ese país, dirá presente una delegación del Ministerio de Obras Públicas, encabezada por Gonzalo Castillo.