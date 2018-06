Emma Polanco se declara ganadora de la rectoría de la UASD

SANTO DOMINGO. La candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, se proclamó anoche ganadora del proceso electoral celebrado ayer.

De haber sido elegida, Emma Polanco se convertiría en la primera mujer elegida rectora de la UASD.

En tanto que pasadas las once de la noche el miembro de la Comisión Central Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CCE-UASD), Jesús de la Rosa, dijo “que no debió hacer eso” (autoproclamarse) al tiempo de declarar: “Nosotros trabajamos con actas origi- nales”. Añadió: “En función del trabajo que tenemos por delante, parece que hoy no daremos boletín”.

En tanto, en las cercanías de la sede universitaria, en el comando de campaña de Polanco, decenas de personas celebraban el “triunfo” de la candidata, quien se había presentado por cuarta ocasión para la elección como rectora de la universidad.

El presidente de la CCE, Enerio Rodríguez, dijo durante el transcurso de la jornada que las votaciones transcurrieron con la asistencia masiva de los miembros del Claustro Mayor, quienes se presentaron desde tempranas horas a ejercer el sufragio en las diferentes mesas que están colocadas en las facultades, escuelas, recintos, centros y subcentros de esta academia.

Reiteró que ayer se estarán eligiendo 106 cargos por los electores compuestos por 2,654 profesores; 53 ayudantes de profesores; 133 estudiantes y 27 delegados administrativos, para un total de 2,867 votantes.

También compiten por la rectoría, Francisco Galarza, Editrudis Beltrán, Juan Tiburcio, Oscar Rosario, Rafael Nino Féliz, Faustino Collado, Rafael Morla y Ramón Peralta.

Entusiasmo y civismo demostraron los profesores de la UASD en el proceso electoral, al menos en la mañana y primeras horas de la tarde. Los candidatos coincidieron en que las elecciones se desarrollaron en forma normal y organizada.

Tanto fuera como dentro del campus se observa un ambiente activo y una notable vigilancia.