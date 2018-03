En colmados del Distrito se vendió alcohol de forma normal este Viernes Santos

SANTO DOMINGO. Pese a que el Ministerio de Interior y Policía “prohibió” la venta de bebidas alcohólicas durante este Viernes Santos, en los barrios del Distrito Nacional la mayoría de las personas compraban en los colmados sus cervezas, ron, vino tinto y whisky como cualquier día normal.

Aunque, la disposición de Interior y Policía deja espacio para la duda y la interpretación, porque aclara que es en establecimientos cerca a los balnearios y en lugares públicos.

En un recorrido hecho por Diario Libre, por barrios capitalinos, principalmente los de la zona norte, se pudo observar que los únicos colmados que no estaban vendiendo alcohol, eran los pocos cuyas puertas no fueron abiertas este viernes. Empero, la música, donde la tenían encendida, se escuchaba de forma moderada, no a alto volumen.

Diario Libre recorrió las principales calles de los sectores San Carlos, San Lázaro, Villa Consuelo, Villa María, Villa Juana, Villa Consuelo, Simón Bolívar, Ensanche Espaillat, 24 de Abril, 27 de Febrero, Capotillo, El Luperón y el ensanche La Fe y en casi la totalidad de los colmados que permanecían abiertos (más del 90 %) había personas con vasos en las manos, tomando alcohol, jugando al dominó, o en los alrededores tomando, mientras se bañaban en una piscina.

En algunos sectores se observó colmados semiabiertos, es decir, con una sola puerta o una venta abierta, o con las puertas abiertas y las verjas cerradas. El denominador común de estos negocios es que en los alrededores había personas tomando alcohol y fumando hookahs, además de decenas de personas en motores, con bebidas en manos, recorriendo los barrios.

En otros lugares donde se vende alcohol, como supermercados y establecimientos en las bombas de gasolina, sí estaban cumpliendo con esa medida.

La disposición de Interior y Policía dice: “Queda terminantemente prohibido el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas correspondientes al Viernes Santo (desde 12 a.m. del Viernes Santo a las 12 a.m. del Sábado Santo), estando la Policía Nacional y el COBA especialmente encargados de hacer cumplir esta disposición”, sostiene la Resolución número 023-2018 del Ministerio de Interior, que por igual prohíbe la presencia de menores en lugares de expendio de bebidas alcohólicas.

Esta prohibición de la venta de bebidas alcohólicas procura evitar accidentes automovilísticos en autopistas y carreteras por ingesta de bebidas compradas en el trayecto mientras regresan a sus hogares los millares de vacacionistas que disfrutaron del asueto de Semana Santa en ríos, playas, balnearios y pueblos de provincia.

En ninguna de las calles de los barrios antes mencionados se observó miembros del departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) o de la Policía Nacional.