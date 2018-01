En la Batalla de la Fe critican democracia

Además, criticó a los homosexuales y consideró que pronto habrá que eliminar las sonografías, porque el sexo ya no le vendrá dado al niño, sino impuesto.

El religioso también criticó a sus colegas pastores que dijo se inventan cuentos desde el púlpito para sensibilizar el corazón de su feligresía y que le entreguen hasta lo que no tienen.

Mientras que de los partidos de oposición dijo creer, “con el mayor respeto que me merecen, pareciera tener una sola función, oponerse a todo, discutirlo todo y decir que no”.

“Nosotros tenemos hoy una democracia hermosa, donde se prohiben muchas cosas que se viven haciendo. Yo aspiraría a una democracia donde se ponga término a todos los cargos electos, que un diputado o senador no pueda pasar de dos períodos, por más dinero que tenga, porque la ley y la Constitución se lo prohiba. ”, afirmó Molina.

SANTO DOMINGO. La democracia nació defectuosa, por lo que no se puede eliminar de ella el flagelo de la corrupción, aunque sí hay que castigarlo, perseguirlo y reducirlo a su mínima expresión, consideró ayer el pasto Ezequiel Molina Rosario durante su tradicional discurso en la concentración evangélica “La Batalla de la Fe”.

Molina Rosario llamó a los jóvenes y adolescentes a defender la Bandera Nacional y el Escudo y no hacer caso a los falsos patriotas que quieren desconocer su legado e intentan modificar el escudo y su inscripción de Dios, Patria y Libertad. “ Amen a su país, amen a su patria, no dejen que nadie les cambie lo que está escrito en esa bandera, no dejen que nadie les cambie esa bandera. Si logran cambiar ese escudo, hasta ahí llegó la República Dominicana”, sentenció el religioso.

Les aconsejó, además, no seguir modelos falsos, sino estudiar cuales son los ejemplos en la política, negocios, deportes y otras áreas, que vale la pena imitar, para que sigan sus ejemplos.

En el evento estuvo presente el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, el director de INESPRE, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Diómedes Núñez Polanco y la excandidata presidencial Soraya Aquino, entre otros.