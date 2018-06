Francisco Peña: “Yo no ando con seguridad ni andaré para que no les coja de susto a nadie”

SANTO DOMINGO OESTE. “Yo no ando con seguridad ni andaré para que no le coja de susto a nadie, el que me quiera asesinar que me asesine”, advirtió el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, al lamentar la forma en que desconocidos le quitaron la vida a Carmelo Amaro, (a) “El Mayor”, de 67 años de edad, director del Departamento de Transportación del cabildo que dirige.

Amaro fue asesinado a tiros pasadas las 6:00 de la mañana de hoy tras este intentar impedir que delincuentes le robaran una motocicleta a un hombre en la calle Primera del sector Villa Aura, en Santo Domingo Oeste.

“Hemos perdido un hombre excepcional, un hombre de trabajo, integrador, armonioso, donde todos los días nos reuníamos desde las cinco de la mañana para iniciar las labores del día; él solía llamar a muchos de los trabajadores del Ayuntamiento, principalmente a los que tenían que ver con el área de la limpieza para coordinar las labores”, indicó Peña.

Continuó diciendo: “Yo andaré solo, yo ando en la calle trabajando y cumpliendo con mi labor”.

El alcalde Peña manifestó que Amaro era muy querido en la comunidad y entre la familia perredeísta, por lo cual en la comunidad de Santo Domingo Oeste se sienten consternados por el hecho.

“Le decíamos El Mayor, porque era un hombre de respeto, aunque él no era militar. La pistola que el cargaba era propiedad del Ayuntamiento”, dijo el funcionario.

Amaro trabajó con José Francisco Peña Gómez en el área de transportación del Ayuntamiento del Distrito Nacional y con Rafael Suberví Bonilla, como encargado de transportación del Ministerio de Turismo.

Decenas de personas llegaron a la casa del funcionario municipal, ubicada en el sector de Villa Aura y otros permanecieron frente a la clínica Jefferson, donde fue atendido Carmelo Amaro. El dirigente cumpliría 68 años de edad el próximo mes.