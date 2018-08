Gobierno de Danilo Medina exhibe logros empañados por escándalos de corrupción

Brecha digital

A principios de este mes se puso en marcha el Sistema Nacional de Emergencias 911 en la provincia Peravia que dará asistencia a dará asistencia a 193 mil 869 habitantes de las distintas comunidades que integran esta provincia, así como a cualquier turista que se encuentre de visita.

Son muchas las quejas de la población dando cuenta de que los logros económicos no se ven, ni tampoco ayudan a los más necesitados a palear su situación económica. Algunos se quejan de que en los hospitales no hay medicina y que sus estructuras no son las mejores. Precisamente los caminantes de la Marcha verde denunciaron el mal estado de algunos centros recién remodelados por el Gobierno y citaron el Doctor Moscoso Puello, el Darío Contreras y el Padre Billini, cuya remodelación a cargo de la Oficina Supervisores de Obras del Estado, está en “veremos”.