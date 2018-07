Haitiano muestra herida que le hicieron agentes de Migración que lo golpearon

SANTO DOMINGO. El haitiano Ilde Joseph, de 29 años, visitó la mañana de este martes a la redacción de Diario Libre para denunciar que fue víctima de agresión física por parte de varios agentes de la Dirección General Migración (DGM) en el ensanche Paraíso de esta capital.

Ensangrentado, luego de haber recibido un puñetazo en el labio, Joseph narró que al llegar a su lugar de trabajo fue sorprendido por los oficiales, quienes procedieron de inmediato a maltratarle y sujetarle por el cuello.

“Yo tengo mi carné de residencia temporal (RT-9) y trabajo hace más de un año como clasificador de mármol en una empresa constructora, ellos no me pidieron documento, sino que rápidamente me atacaron y ni siquiera me subieron a la “camiona”, (camión de migración)”, expresó Joseph.

Declaró que todos sus compañeros al ver la acción acudieron a defenderle.

Afirmó que después de lo que calificó como un “abuso”, los agentes se marcharon del lugar sin apresar a nadie.