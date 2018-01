Inauguran primer hipermercado de cadena Olé en Ciudad Juan Bosch

SANTO DOMINGO ESTE. El presidente Danilo Medina encabezó la tarde de este martes la inauguración del supermercado Olé en la Ciudad Juan Bosch.

Se trata del primer establecimiento comercial que se instala en esta ciudad aún en desarrollo.

El establecimiento consta de cinco mil metros cuadrados de construcción y 16 departamentos distintos dentro de la tienda. Además, en esta primera etapa cuenta con una empleomanía de 150 personas.

El presidente fundador de los Hipermercados Olé, José Manuel Rodríguez Lomba, dijo que en los primeros dos años operarán con déficit, y que los beneficios los comenzarán a percibir cuando se terminen de mudar las cinco mil familias.

El nuevo Olé, el número 16 en el Gran Santo Domingo, abrió sus puertas a los habitantes de Ciudad Juan Bosch el pasado 30 de diciembre.

Rodríguez Lomba afirmó que en la construcción de ese establecimiento fueron invertidos alrededor de RD$400 millones.

Explicó que con esa construcción primero quieren “apoyar al pueblo que se está mudando para acá porque no había donde ir, ustedes saben que esto está aislado”.

“Esperamos a comenzar a producir beneficios en los próximos dos años, no antes de ahí, hasta que no se muden cinco mil familias no habrá ganancias, pero hay que hacer el esfuerzo”, señaló Rodríguez Lomba, quien consideró que en los primeros meses tendrán pérdidas, ya que el costo de operación o gastos fijos de ese establecimiento es de aproximadamente RD$9 millones mensuales.

Sobre los empleos directos indicó que esperan que una vez mudada la cantidad total de personas en la Ciudad Juan Bosch, aumentará de los 150 que hay en la actualidad a 250.

Asimismo destacó que la mayor cantidad podrían ser habitantes de Ciudad Juan Bosch. En la actualidad, la mayoría son del sector de La Ureña y otras zonas cercanas.

Además del presidente Danilo Medina, al acto inaugural asistió el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Alfredo Martínez.

Luego del acto protocolar, el presidente Medina y los invitados hicieron un recorrido por las instalaciones del establecimiento.