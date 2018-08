Alejandro Vargas autoriza a jueza Patricia Padilla a subir a estrado

SANTO DOMINGO. El juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción a subir al estrado hoy porque a la fecha el Consejo del Poder Judicial no ha notificado ninguna suspensión de sus funciones.

En el oficio 0175-2018 de fecha 9 de agosto 2018, José Alejandro Vargas le comunicó a la jueza que no tiene objeción en que ella continúe ejerciendo sus labores cotidianas, ya que en ese aspecto no hay ningún impedimento legal.

“Por este conducto, luego de saludarle muy cordialmente, llamamos su atención para comunicarle que hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial de que avale rumores que circulan en torno a una supuesta suspensión en el ejercicio de sus funciones que pesa en su contra, y frente a la inquietud que nos ha planteado personalmente respecto al tener, entendemos de lugar informarle que no tenemos objeción en que usted continúe ejerciendo sus labores cotidiana, ya que en ese aspecto no ha operado ningún impedimento legal”, dice la misiva.

Tampoco a la magistrada Padilla le ha llegado la notificación de su supuesta suspensión.

Anoche, el Poder Judicial, informó a través de su departamento de comunicaciones, que Padilla fue suspendida luego de haber ordenado el descargo o extinción de la acción penal en favor de Mariano de Jesús de la Rosa Santana (El Viejo) y Robinson Martínez, a quienes se vinculan a una estructura que traficó más de 500 kilos de cocaína.

El presidente de la Suprema Corte y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, rehusó referirse hoy a la disposición del órgano de control y vigilancia de ese poder del Estado.