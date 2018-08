Ángel Rondón dice que Odebrecht no le ha desembolsado los US$20 millones de Punta Catalina

“Eso ocurrió, eso es correcto, es decir la forma de proceder; Marco Cruz me enviaba una carta indicándome como te dije anteriormente la firma del contrato y yo le contestaba indicándole que me pudieran transferir esos recursos a una cuenta X que tenía en el Meinl Bank, etcétera, etcétera, o sea, eso es correcto”, expresó Rondón Rijo.

SANTO DOMINGO. El empresario y ex enlace comercial de Odebrecht en el país, Angel Rondón Rijo confirmó que existe un acuerdo en donde la empresa se comprometió y autorizó pagarle US$20 millones de dólares en abril del 2014 por sus gestiones por Punta Catalina pero que al estallar el escándalo de corrupción no le han desembolsado los recursos.

“Efectivamente, Odebrecht ha recibido hasta la fecha, alrededor de 2,000 millones de dólares que le ha pagado el Estado dominicano como producto de la construcción de la planta. Odebrecht al estallar el escándalo no me hizo ningún pago a Punta Catalina por ese concepto, no me ha hecho ningún pago por ese concepto, y por ende me deben hasta la fecha más o menos 20 millones de dólares”, argumentó.

Aclaró que ha conversado amigablemente con el consorcio responsable de la obra y que le han dicho que porque le acusaban de soborno no le podían hacer ese pago hasta que un tribunal no decidiera al respecto.