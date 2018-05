Aplazan medida de coerción de mujeres vinculadas a los US$1.5 millones decomisados en puerto de Haina

SANTIAGO. El juez Cirilo Salomón, de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de aquí, aplazó para este jueves a las 9:00 de la mañana, la medida de coerción a dos mujeres vinculadas a los US$1.5 millones que fueron decomisados la pasada semana en el puerto de Haina, en Santo Domingo Oeste.

El magistrado Salomón aplazó la medida para que los abogados de las imputadas Luisa Amelia Fermín Hernández, de 68 años, y Miguelina Franco, se presenten al Tribunal.

No obstante, parientes de las damas indicaron que los defensores legales no se presentaron a la audiencia debido a que desde la secretaría de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente supuestamente les habían informado que el caso no se iba a conocer en ese momento, por lo que decidieron salir a almorzar.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco pertenecen a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.

Las damas fueron apresadas el pasado lunes durante un allanamiento realizado en un apartamento propiedad de la señora de 68 años, donde las autoridades hallaron 17 paquetes de una sustancia que presumen es cocaína y un vehículo con una caleta electrónica dentro en la cual se encontraron otros 31 paquetes con la misma sustancia.

Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco son madre y esposa, respectivamente, de uno de los presuntos cabecillas de la organización, identificado como Fernando José Esteffani Fermín, quien es perseguido producto de una orden de arresto y captura internacional que obtuvo el Ministerio Público en su contra.

Además de Esteffani Fermín, también son perseguidos, en virtud de una orden de arresto y captura internacional, los presuntos cabecillas de la red Josuan Enmanuel Fernández Fernández, Marcos Freiki Peña y Francisco Vargas.

Asimismo, el venezolano Diego Fernando Gutiérrez Delgado, y el colombiano Luis Carlos Gutiérrez Morales.

Además de la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo.