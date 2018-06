Sectores apoyan al procurador al presentar acusación en caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. La República Dominicana se suma a los países que han logrado presentar acusación formal en torno al escándalo de corrupción de Odebrecht, que abarca a funcionarios, empresarios y políticos de toda América Latina.

El Ministerio Público presentó acusación formal el pasado jueves contra siete personas de los 14 que inicialmente estuvieron involucradas en el supuesto soborno de US$92.0 millones que la multinacional Odebrecht pagó en el país.

Los cargos recayeron contra el empresario Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, el senador Tommy Galán, Andrés Bautista, Jesús Vásquez y Juan Rodríguez Hernández, a quienes se les imputa incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

El procurador Jean Alain Rodríguez explicó que archivó el expediente de los ocho restantes, porque no consiguió elementos probatorios para mantenerles la acusación, y para evitar así que la acusación se caiga en los tribunales.

La decisión del procurador Rodríguez ha sido calificada de correcta por varios sectores, entre los que se destacan juristas como el presidente del Colegio de Abogados Miguel Surun y el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa.

Para el jurista Eduardo Jorge Prats, el procurador Rodríguez ha sentado un gran precedente al presentar “con firmeza y objetividad la acusación en el caso Odebrecht. Toca ahora probar acusación ante una Justicia que debe ser siempre garante de la verdad, la justicia y los derechos de los imputados”, dijo a través de la red social Twitter.

Surun, de su lado, consideró como un paso trascendental para la institucionalidad las investigaciones que lleva el Ministerio Público en el caso Odebrecht.

Manifestó su apoyo a “las gestiones tendentes a castigar de manera ejemplar a todos los ciudadanos contra los que existen elementos suficientes que demuestren su participación en un escándalo que ha removido los cimientos, no solo en el país, sino en todo el continente”.

La Procuraduría resaltó la solidez de la acusación presentada en un “voluminoso expediente” de 518 páginas, apoyado en 1,711 pruebas, entre documentales, testimoniales, materiales, ilustrativas, interrogatorios y actos procesales.

“El expediente contra los encartados del caso Odebrecht es el resultado de largos meses de trabajo y esfuerzo, que conllevó más de 130 mil horas de trabajo, todo ello para cumplir con el compromiso que hemos asumido con la sociedad de procurar que todo el que resulte responsable de haber recibido soborno de la empresa brasileña sea sancionado con todo el rigor de la ley”, dijo el procurador.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, expresó su esperanza de que la Justicia actúe y que la investigación del caso haya arrojado las pruebas fidedignas para que sean castigados todos los verdaderos culpables.

“De este proceso depende la confianza en la Justicia dominicana y lucha contra la impunidad y la corrupción pública. Si salimos mal de este proceso, las consecuencias podrían ser funestas para la institucionalidad de nuestro país”, manifestó.

A través de Twitter han surgido expresiones de apoyo, como la del también abogado José Hoepelman, quien consideró que la Procuraduría fue responsable al no acusar a aquellos a los que no les encontró pruebas suficientes. “Era más fácil acusar y complacer y luego acusar al Poder Judicial de haber dado un No ha lugar”, dijo.

Los comunicadores Pablo Rossy Anibelca Rosario también opinaron sobre la sustentación de la acusación. “Acusación sustentada, buen proceso”, expresó Ross, mientras Rosario calificó de loable, y que habla bien de la responsabilidad de la Procuraduría continuar con siete en el caso Odebrecht.