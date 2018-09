Apresan a 12 acusados de importar armas de contrabando y realizar secuestros

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Nacional desmantelaron una estructura criminal que se dedicaba al tráfico y venta ilegal de armas, al narcotráfico, lavado de activos y secuestro, en una operación en la que fueron arrestados 12 hombres, incluyendo el presunto cabecilla de la red, quienes serán sometidos a la justicia.

A través de un comunicado de prensa, se informó que durante los allanamientos fueron arrestados Deivys Santiago Santiago Cruz, quien se presume dirigía la red, así como sus presuntos integrantes Anderson Gómez Durán, Benito Virgilio Viñas Castillo, Eduani Luciano Aquino, Silvio Alexander Peguero Trinidad, Yván de Jesús Paulino de Jesús, Juan Antonio Ottenwalder Olivares, Víctor Rainier Pérez Peña, Carlos Alberto Suriel Ramírez, Carlos Francisco Rodríguez López, Luis Carlos Rodríguez Pérez y Anderson de Jesús Morán Cruz, todos de nacionalidad dominicana.

El Ministerio Público indicó que pedirán a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, por la presunta violación de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el Código Penal Dominicano.

Según la Procuraduría, esta organización criminal, que se presume operaba en Santo Domingo Este y Santiago, se dedicaba a traer armas desde los Estados Unidos camuflageada en vehículos para posteriormente comercializarlas en el país.

El comunicado destaca que durante los allanamientos fueron ocupadas unas 13 armas de fuego, entre ellas, varias pistolas y un fusil, chalecos antibalas, piezas para fusiles, cargadores para pistolas, un par de grilletes, y una bomba lacrimógena, entre otros pertrechos militares, así como varias porciones de drogas, vehículos, US$15 mil 145 dólares y 4 millones 660 mil 650 pesos.

Respecto a la operación, la información indica que se llevó a cabo tras una ardua investigación de inteligencia de varios meses hecha por el Ministerio Público y la Policía Nacional, la cual permitió desmantelar dicha organización, en una labor que se llevó a cabo con eficiencia y profesionalidad en la que participaron más de 10 fiscales y 160 policías.