Apresan a otro por el asesinato de joven dominicano en el Bronx; van 11

SANTO DOMINGO. Fue apresado este viernes el sospechoso número 11 de asesinar al joven dominicano Lesandro Guzmán Feliz (Junior), en un hecho ocurrido en el Bronx, Nueva York.

La víctima tenía 15 años y fue ultimada a machetazos el 20 de junio luego de ser sacada a rastra de una bodega por un grupo de hombres, a los que la Policía de Nueva York los sindica como miembros de la banda Los Trinitarios.

El apresado este viernes es Danilo Payamps Pacheco, de 21 años, quien enfrenta cargos de homicidio, homicidio involuntario, asalto a pandillas y posesión de armas. Una nota publicada por el portal del periódico Daily News (nydailynews.com) indica que el imputado se entregó a las autoridades.

“Con aspecto hosco y usando una polos USPA y pantalones cortos de carga, Pacheco no dijo nada mientras los detectives lo escoltaban fuera del 48 ° precinto el viernes. Se negó a responder a los periodistas cuestionando su papel en el asesinato”, reseña la nota.

Los apresados por el asesinato son Elvin García, Kelvin Álvarez, José Muñiz, de 21 años, residente en Paterson; y José Tavárez, 21 años; Manuel Rivera, 18; Danel Fernández, 21; Joniki Martínez, 24; y Santiago Rodríguez, 24 de años. También Diego Suero, de 29 años, el que la policía dice es uno de los líderes de alto rango en la pandilla, y Gabriel Concepción Ramírez de 26.

De acuerdo a la policía, el apresado de este viernes (pacheco) pertenece a la banda Los Sures y, que de acuerdo a las imágenes de las cámaras de vigilancia, éste persiguió a Junior y tras el ataque se sienta en un auto.

"La videovigilancia capturó al acusado involucrado en una persecución a pie", dijo la asistente del fiscal de distrito Margaret Dolan en la comparecencia de Pacheco en el Tribunal Penal del Bronx”, dice la nota del referido periódico.

La acusación es rechazada por el abogado del imputado, Donald Vogelman, y su madre Iris Pacheco.

“"¿Cómo puede ser miembro de una pandilla en la ciudad de Nueva York y nunca ha sido arrestado?", Preguntó Vogelman. "No tiene tatuajes. Él nunca ha sido arrestado antes. Él no es culpable. Él es inocente ". Mi cliente no hizo nada ", dijo Vogelman. "Él ni siquiera sabía lo que estas otras personas iban a hacer. Nadie le dijo que iban a apuñalar a nadie ", dijo el abogado, agregando que su cliente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, indica la nota.