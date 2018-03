Atribuyen aumento de linchamientos a desconfianza y debilidad de autoridades

“Las personas que cometen hechos de violencia que afectan a personas, muchas veces no son sometidas a un proceso de captura y reeducación para esos fines, y entonces la gente se dice que tiene que tomar ‘nuestras propias medidas y construir nuestro propio poder de respuesta’ para eso”.

José Antinoe Fiallo afirmó que los linchamientos son una consecuencia de que se ha estado construyendo una sociedad donde la violencia es estimulada ya sea por disputas, luchas, atracos, robos, en donde no existen los mecanismos de respuestas ni transformaciones sociales que le permitan enfrentarse a esos problemas.

“La población no ha sentido un mensaje contundente y claro de las autoridades contra los linchamientos. No se conoce un condenado por el hecho de estar cometiendo acciones de ese tipo”, aseveró Celedonio Jiménez.

Percepción

La encuesta Gallup reveló en el año 2016 que el 71% de los ciudadanos encuestados consideró que la Justicia funciona de manera deficiente; el 74% cree que no se castiga adecuadamente a los que cometen delitos, el 78% piensa que los fiscales y los jueces son los responsables de que no se castigue debidamente a los delincuentes y un 93% percibe que existe discriminación al momento de aplicar las leyes.

Germán Mejía dijo que cuando ocurren acontecimientos sociales de esa naturaleza, él se preocupa porque no quiere que sucedan. “¿Por qué atribuir los linchamientos a la Justicia? La Justicia no tiene que ver nada con los linchamientos... A través de toda la humanidad ha habido linchamientos y eso no se va a eliminar. Ahora bien, evidentemente, los que trabajamos en el seno de la Justicia tenemos que trabajar para que haya más paz social y en consecuencia esos fenómenos disminuyan”, expresó.

A su vez, Maldonado calificó como deplorable el que uno de los dos que presuntamente asaltaron al comerciante en La Vega haya sido quemado y el otro ultimado a machetazos, a pedradas y a palos.