Auditoría a las obras de Odebrecht no estará lista antes del 9 de junio

SANTO DOMINGO. La auditoría de la Cámara de Cuentas a las obras construidas por Odebrecht en República Dominicana no estará lista para la presentación de acusación formal contra los imputados por los sobornos pagados por la multinacional entre el 2001 y el 2014, informó ayer Hugo Álvarez Pérez, presidente de la institución.

Álvarez Pérez, dijo que le notificaron al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que es matemáticamente imposible concluir la auditoría antes del 9 de junio, fecha límite para la presentación de actos conclusivos contra los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, el diputado Alfredo Pacheco, así como los exfuncionarios César Sánchez, Máximo D’Óleo, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Roberto Rodríguez, Ruddy González y Bernardo Castellanos, el empresario Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga .

“Es imposible que esté lista, matemáticamente es imposible porque ya el plazo no da” señaló el funcionario al destacar que concluyeron los trabajos de campo pero que ahora deben elaborar y notificar el informe preliminar a las instituciones del Estado que contrataron los servicios de Odebrecht y otorgarles un plazo mínimo de 10 días para responder para luego elaborar las conclusiones finales.

Hugo Álvarez señaló, además, que tuvieron que contratar personal extra para trabajar en el caso así como comprar equipos modernos y acordes con las necesidades de cada obra porque en esta ocasión no pudieron auxiliarse de compañías locales debido a que la gran mayoría, de una forma u otra, está vinculada con Odebrecht.

“Inclusive hemos tenido que comprar equipos para poder hacer la investigación, porque había que hacer unos tipos de medición en equipos que nosotros no teníamos. Normalmente en esos casos utilizábamos compañías pero como casi todas las compañías en este país de una forma u otra estaban envueltas con Odebrecht preferimos hacerlas nosotros mismos para hacer un trabajo más objetivo y de más calidad”, puntualizó el presidente de la Cámara de Cuentas.

Describió que la auditoría abarca a todas las personas físicas o jurídicas que participaron tanto en lo relativo a los contratos como en la construcción y supervisión de las obras.

“Abarca todo lo que es relativo a los consorciados y supervisión de las obras de Odebrecht por eso te digo que fue difícil conseguir firmas de ingenieros que nos auxiliaran, por la misma razón, porque de una u otra forma estaban ligados a Odebrecht”, enfatizó el funcionario.

En abril del año pasado, Jean Rodríguez solicitó formalmente que la Cámara realizara una auditoría forense a todas las obras construidas en el país por la empresa Odebrecht, para determinar en forma veraz si en ellas existen sobrevaluaciones.

Álvarez Pérez considera que la falta de auditoría no afectaría el proceso penal que lleva la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra los funcionarios, exfun- cionarios públicos, empresario y abogado debido a que la investigación es por soborno y no por presunta sobrevaluación.

“Sí se le habló, se le dijo que no iba a estar, que matemáticamente no era posible. Pero ellos pueden (seguir con el proceso) porque una cosa no tiene que ver con la otra, porque el expediente de ellos es por soborno y esto sería un expediente en caso de que resultaran sobrevaloradas, entonces ya eso es otro expediente que podría tener implicaciones civiles, administrativas y en dado caso penales”, dijo.

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, otorgó una única prórroga al Ministerio Público para solicitar auto de apertura a juicio a los 14 imputados por los sobornos que admitió pagar la empresa brasileña en el país. La prórroga vence el 9 de junio