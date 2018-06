“Consulté a mi conciencia” dice el presidente de la SCJ sobre caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dijo que mantener a Francisco Ortega Polanco como juez de Instrucción Especial para el caso Odebrecht, fue una decisión de conciencia y sin inconvenientes.

“Fui yo, sí, y yo no consulto antes de designar. Yo designo, punto”, respondió Mariano Germán Mejía, al cuestionársele si hubo inconvenientes durante la designación del magistrado.

“¿Que si hubo inconveniente? No, fui yo el que designé y me limité hacer una resolución y no consulté a nadie. Consulté a mi conciencia”, puntualizó al reiterársele la pregunta.

En el encuentro con directores de los medios de comunicación donde presentó los avances de los trabajos de acuerdos en la Cumbre Judicial Nacional, expresó que no quiere dar ninguna información ni referirse al caso Odebrecht en sentido general.