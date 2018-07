CORDE vendió Los Tres Brazos a nombre de una empresa que ya no existía

SANTO DOMINGO. El exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío, vendió una de las parcelas del sector Los Tres Brazos, sin haberse producido aún la aprobación de la Junta Directiva, RD$81.03 por debajo del monto por el cual lo había adquirido en el año 1995.

Según lo que establece la Procuraduría General de la República en la solicitud de medida de coerción, el 25 de febrero del 2010, Almánzar Objío suscribió en representación de Fábrica Dominicana de Cemento y el CORDE, un contrato de venta con Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa) con el también imputado Domingo Geraldo Lebrón de la parcela 153-A-1, distrito catastral No.15 del Distrito Nacional por RD$4,000,000.

La Procuraduría afirma que el Estado adquirió esos terrenos a un costo de RD$102 el metro cuadrado, sin embargo, quince años más tarde fueron vendidos por RD$21 el metro cuadrado.

En ese mismo acto, se estableció la compraventa por RD$72,000,000 la parcela 153-A-2 cuyos derechos de propiedad aún se encontraban registrados a favor de la empresa Dominicana Industrial de Calzados (Doinca). El Ministerio Público dice que el exdirector de CORDE suscribió el contrato a nombre de Doinca, diez años después de haberse disuelto, dice.

“El imputado Leoncio Almánzar Objío apropió esas parcelas en beneficio de Infepa a pesar de la expropiación operada en fecha 7 de mayo de 1976 de las parcelas no. 153-A-1 y 153-A-2 del distrito catastral no 15, del Distrito Nacional, así como la operación de compraventa concretada en el año 1995, tanto de la parcela 153-A-1, como de la parcela no 155 del mismo distrito catastral”, señala la instancia depositada en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El juez José Alejandro Vargas tiene previsto conocer a las 10:00 de la mañana de hoy la solicitud de imposición de prisión preventiva contra Almánzar Objío, Domingo Geraldo, Irving José Cruz Crespo, exconsultor Jurídico de esa entidad; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, y Rosabel Castillo Rolffot, Directora Nacional de Registro de Títulos.

Igualmente, fue solicitada medida de coerción contra los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, accionistas de Infepa; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los Gómez Williams y principal accionista de Proyecciones Inmobiliarias GOWI; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista de Titulatec, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.