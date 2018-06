Decisión de la Procuraduría en caso Odebrecht deja sabor agridulce en acusados y sociedad civil

Imputados y defensa

Chú dice que se defenderá con vehemencia

“Lo que se está cometiendo conmigo es un abuso, yo puedo demostrar cada centavo que me he ganado fruto del sudor de mi frente, de mi trabajo y de mi familia, que no tengo nada qué ocultar, que no tengo empresas, que no tengo negocios, que vivo de la misma producción de leche y de la producción de coco, y del ganado que genera la crianza, entonces los vendo cada año, los mejores los vendo. Y de la pensión que tengo después de 25 años en la administración pública”, dijo ayer el exsenador Jesús Vásquez. El también secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) calificó de temeraria la acusación que se han hecho y aseguró que su patrimonio lo heredó de su familia. Manifestó que es curioso que uno de los descargados, porque “no encontraron mérito alguno”, admitió haber recibido dinero de Odebrecht para financiar tres campañas electorales; la de 2008, 2012 y 2016. “Voy a defender con vehemencia mi honor y mi nombre de esta acusación que hoy no solo me afecta a mí y a los miembros de mi familia, sino que indigna a la sociedad entera, que hoy se siente burlada de que le digan que los únicos responsables de la corrupción somos nosotros los directivos del PRM, y no ellos los del PLD que son quienes aprobaron y ejecutaron el noventa y cinco por ciento de todos los contratos de Odebrecht”, argumentó.