El Boli: “Ahí hay mucha gente que no sabe de eso”

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. Simón Bolívar Ureña (El Boli), quien además fue interrogado el lunes por los representantes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y los abogados de la familia de Emely Peguero, aseguran que hay muchas personas que se vincularon al caso para darle apoyo a Marlin Martínez pero en realidad “son inocentes”.

“Ahí hay gente que son inocentes. El hermano de ella se entregó y para mí el hermano de ella es inocente. Todos los que estamos en este caso, el hermano yo, las dos mujeres, todos estamos en este caso porque de una manera u otra vinimos darle apoyo a Marlin”, dijo El Boli al salir de la sala donde se conoce el caso en San Francisco de Macorís.

De acuerdo con El Boli, en el caso hay personas cuyos nombres han surgido porque son mencionados por Marlin, pero no tienen nada que ver allí. “Ella lo que debió fue no mencionar a ninguno de nosotros, a mí cuando me preguntaron, me mencionaron a Josecito y José Joaquín Pereyra y yo dije esa gente no saben de eso. Y queriendo confesar, yo le dije esa gente no saben de eso”, concluyó El Boli.