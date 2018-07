El juez Francisco Ortega debe decir si quiere seguir con el caso Odebrecht

Corrupción crea jurisprudencia

El Ministerio Público no solo dijo que la Suprema buscaría jueces favorables a los imputados, también que, en los casos de corrupción, el sistema penal no se comporta como en casos ordinarios y crea jurisprudencias especiales. “Ustedes entienden perfectamente que el sistema penal dominicano, es un sistema que en esos casos de corrupción muchas veces no se comporta como en los casos ordinarios, en esos casos vemos como se crean jurisprudencias especiales y como hay decisiones que son contrarias a las decisiones ordinarias”, dijo Guerrero.