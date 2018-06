El vínculo Rondón-Pittaluga y Díaz Rúa

SANTO DOMINGO. La solidez financiera de la Constructora Norberto Odebrecht y la determinación de obtener, al costo necesario, una obra del Estado Dominicano era tal que luego de haber contratado en el año 2002 los servicios del empresario Ángel Rondón Rijo, comenzó a hacerle desembolsos de miles de dólares en intervalos muy cortos de tiempo.

Dichos fondos eran para sobornar a funcionarios públicos por lo que fueron disfrazados en contratos de representación así como en adquisición de bienes o acciones mediante un circuito de lavado integrado por unas 34 empresas en República Dominicana, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, afirma la Procuraduría General de la República y las delaciones de ejecutivos de la multinacional en la solicitud de apertura a juicio hecha contra Rondón y otras seis personas.

Odebrecht certificó, según dice el expediente, que se hicieron transferencias por un monto de 136 millones 507 mil 159 dólares desde sus empresas offshore Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development LTD, Fasttracker Global Trading LTD y Trident Inter Trading LTD, a las empresas de Rondón Rijo, que era su enlace comercial en Dominicana.