Encartados en el caso Odebrecht reaccionan a las declaraciones del procurador

SANTO DOMINGO. Varios de los encartados en el caso Odebrecht y uno de los que dio a conocer que era investigado con relación a los sobornos admitidos por la empresa brasileña, reaccionaron por varias vías, a las declaraciones del procurador general de la República en las que dio a conocer que siete personas serán sometidas a las justicias, mientras que a otros ocho sus expedientes serán archivados provisionalmente.

Tommy Galán reiteró su “total y absoluta inocencia”. “Tendré mi mejor escenario frente al juez y el país de demostrarlo. En estos momentos solo siento que he sido una víctima vinculada a una acusación para mantener única y exclusivamente la jurisdicción privilegiada en este caso, siendo el único legislador acusado”, dijo.

Mientras que el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, dijo en dos tuits al conocer el archivo provisional del expediente. “Gracias a Dios ha surgido la verdad, la justicia tarda pero es justa. Soy inocente. No se puede negar el trastorno que me ha causado la implicación en el caso Odebrecht, pero me conforta mi conciencia porque soy inocente”.

En tanto que el exministro de Economía Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, se limitó a retuitear al locutor Félix Victorino quien recordó las expresiones de Montás cuando le fue sometida la medida de coerción.

“En diciembre del año pasado Temo decía: “saldré totalmente limpio de la acusación de percibir sobornos porque yo no firmé nada. Les puedo asegurar que contra mí no van a encontrar nada y la inocencia mía va a salir a flote”, mensaje de Victorino retuiteado por Montás.

El periodista Julio Martínez Pozo, quien dio a conocer en mayo que era investigado por el caso Odebrecht junto al también periodista Dany Alcántara, por sus vínculos comerciales con el empresario Ángel Rondón tuiteó: “Mi sentimiento: alegría por 8 encartados y familiares que han salido angustiante situación por admisión PGR no tenía pruebas para sustentarles acusación; tristeza por amigos que habrán de continuar en la batalla para tratar de demostrar su inocencia, !que prevalezca la justicia! (sic)”