Finjus: “No va ser tan fácil para el CNM sustituir juez que se quiera reelegir”

Dice partidos deben adecuar sus reglamentos a lo que dispone la ley

El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Servio Tulio Castaño Guzmán dijo que los partidos políticos deben modificar sus estatutos y adaptarlos a lo que estable la ley 33-18.



“Mira lo ideal es que los partidos cumplan con lo que dice la ley, la ley establece que los partidos, y establece inclusive plazos, deben modificar sus estatutos acorde a lo que es la lógica de lo que es la ley de partidos políticos“, razonó Castaño Guzmán.



Explicó que si eso es así, en el caso de que proceda, porque pueda haber partidos que sus estatutos se ajustan a lo que dice la ley, y no tienen que modificar nada.

“Ya yo escuche esta semana a lo interno del PLD diversos sectores que dicen que no hay que modificar sus estatutos, bueno pero eso tendrán que decidirlo los órganos internos de los partidos, pero he escuchado algunas voces, quizás sea verdad, pero quizás no es verdad“, sostuvo el reconocido jurista.

Insistió en que prefiere que los partidos modifiquen sus estatutos, y aclararan cualquier dudas que con relación a la ley, esa norma establece.

“Un estatuto de cualquier partido no puede general situaciones confusas que le puedan traer problemas después a ese partido, y a la Junta Central Electoral“, precisó Servio Tulio.

Argumentó que hay cosas que los partidos debieran modular con lo que es el contenido de la ley orgánica de partidos políticos.