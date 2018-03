Joven que fue multado por ofender al Presidente dice que se arrepiente, pero de las palabras que usó

SANTO DOMINGO. El joven Carlos Puntier, multado con 50 mil pesos por colgar un video a las redes sociales insultando al presidente Danilo Medina, dijo que se arrepiente de no usar palabras más respetuosas para defender según él, la soberanía nacional.

En un video realizado por el Nuevo Diario el joven dice que solo se arrepiente de la manera en que lo hizo.

“Para mí tenía libre expresión, pero me di cuenta que tiene un límite, quizás no fue la forma adecuada para yo dirigirme a su eminencia (Danilo Medina), tal vez debí buscar una manera más educada. En realidad, para mí estaba bien lo que hacía defendiendo nuestra soberanía, de las palabras sí me arrepiento porque no use palabras más respetuosas, pero no me arrepiento de lo que hice”, dice Puntier.

El joven estuvo preso desde el sábado hasta ayer martes por llamar “traidor” al presidente Danilo Medina a través de un video colgado en YouTube.

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le impuso una garantía económica de 50 mil pesos y presentación periódica por el video que critica la migración haitiana hacia el país.