Marlin Martínez dice temer porque familiares Emely vengarán muerte

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. Marlin Martínez, a quien el primer Tribunal de Instrucción de este distrito judicial le impuso tres meses más de prisión preventiva por el asesinato de la joven Emely Peguero, declaró que los familiares de esta van a vengar su muerte.

Asimismo, admitió haber vistos vídeos de la cámara de seguridad de su apartamento donde habrían asesinado a Emely Peguero, que luego “desaparecieron”.

Esas declaraciones las hizo Martínez antes de que la jueza Isolina Contreras Peralta le ratificara la prisión preventiva, con tres meses más y rechazar el pedimento de sus abogados, quienes presentaron nuevos presupuestos.

“Yo sé que ellos van a vengar la muerte de Emely, y Genaro tiene suficiente valor para ello, por eso creo que la vida de mi hijo Marlon corre peligro, y hasta la mía”, dijo Marlin Martínez.

Del mismo modo, Martínez se quejó de que tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación supuestamente sus informaciones son distorsionadas.

“Yo lo que quiero es que los fiscales y los jueces si me van a condenar sea por algo que haya cometido, no por lo que no cometí”, insistió Martínez.

Igualmente, Marlin Martínez expresó que ella se encuentra horrorizada con el crimen de Emely Peguero. Dijo que la verdad tiene que salir a la luz, tarde o temprano.

Mientras que el abogado de Marlin, Cándido Simón, al motivar la presentación de nuevos presupuestos, informó que su defendida en fecha 23 de agosto del 2017, cuando habrían matado a Emely, estuvo en Santo Domingo, en la embajada de Italia, procurando el visado de dos personas, las cuales consiguió.