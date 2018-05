Martínez Pozo y Dany Alcántara explican su relación con Ángel Rondón

Luego de emitir un comunicado y confirmar que investigan a los periodistas, la Procuraduría no ha querido ofrecer más detalles sobre la investigación por los US$92 millones pagados en soborno por la Constructora Norberto Odebrecht para ser favorecida con obras del Estado.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República no solo habría pedido información de los movimientos bancarios de los comunicadores Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo. El requerimiento fue extensivo a la Dirección General de impuestos Internos, Jurisdicción Inmobiliaria y la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, reveló Alcántara.

Julio Martínez Pozo

—¿Cómo se enteró de la investigación del Ministerio Público a usted y a su familia?

En el caso mío fue de fuentes del propio Estado.

—¿Organismos del propio Estado ajenos al Ministerio Público o involucra al Ministerio Público y la judicatura?

Bueno, vamos a decir ahí que fue del Estado. Déjalo ahí para no...

—¿Alguna vez fueron llamados a suministrar información al Ministerio Público?

Nunca, nunca.

—¿Habían sentido que ustedes o sus parientes estaban siendo investigados por la Procuraduría?

Ni siquiera sospecha de eso

—¿Cuáles razones tendría la Procuraduría para investigarlo?

El procurador desde hace meses se viene quejando del trato que recibe en nuestros comentarios y por distintas vías, pues él nos había hecho llegar mensajes amenazantes de que sabríamos quien era él e incluso en algunas oportunidad hasta con los propios encartados, con algunos de los propios encartados en el caso de Odebrecht pues nos hacía llegar mensajes tratando de ligar la suerte que ellos corrieran en el expediente a que se produjera un cambio en nuestros comentarios.

—¿Con distintos imputados o algunos en específico?

Bueno, algunos en específico sí.

—¿Qué tipo de relación tiene usted o algún miembro de su familia con Ángel Rondón Rijo?

Amigos, somos amigos desde hace muchos años y compartimos con frecuencia

—¿Daba servicios de asesoría en materia de comunicación a Ángel Rondón?

Bueno, nosotros tenemos, sí hemos tenido relación en alguna oportunidad con empresas del señor Rondón en servicios de comunicación y de publicidad.

—¿Desde cuándo y cuál era la forma de pago?

Bueno, las formas de pago eran de la forma normal entre dos empresas que establecen cualquier trato comercial. Cuando se facturaba y los pagos eran con cheques.

—¿Cuáles son las empresas suyas?

La empresa que yo presido se llama medios Jumarpos SRL

—El rumor público dice que usted recibió un apartamento como regalo de Ángel Rondón, ¿Es eso cierto?

Eso es totalmente falso

—¿Colaboraría con el Ministerio Público en caso de ser llamado a declarar?

Yo no estoy por encima de la ley

—¿Se lo han pedido?

No, no me lo han pedido

—¿El Ministerio público no ha hecho ningún requerimiento formal para usted o sus familiares?

No, no, ninguno

—¿Desde cuándo está imposibilitado para disponer de sus recursos económicos?

No he tenido ningún problema sobre esa base porque de lo que se trata es sencillamente de unas indagatorias de esas cuentas, no hay acciones sobre esas cuentas.

—¿Apoderó a un abogado para este proceso?

No lo he hecho ni creo que tenga motivos

—¿No considera que deben estar preparados para dar una respuesta?

Bueno en lo que yo he visto en relación a la instancia que fue depositada al juez ortega no hay ninguna acción, solo tienen autorización para indagar nuestras cuentas por un espacio de 30 días pero no tienen ninguna otra autorización por parte del juez.

—¿Se han acercado al juez Ortega para indagar?

No.