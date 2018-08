Ministerio Público abandonó caso de 500 kilos de droga

SANTO DOMINGO. El Poder Judicial anunció la suspensión de la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional sin, a la fecha, notificarle a ella ni a la Coordinación de los Juzgados de Instrucción dicha decisión. Ante la falta de la comunicación formal, Padilla continúa ejerciendo sus funciones por disposición del coordinador José Alejandro Vargas.

Ayer, la jueza dio por leída la sentencia mediante la cual declaró inadmisible la recusación que le hiciera el procurador de corte de apelación, Moisés Cordones Rodríguez en el caso seguido a dos personas vinculadas a 500 kilos de cocaína debido a que se venció el plazo para tales fines, y descargó a los imputados porque el Ministerio Público abandonó el tribunal sin presentar la acusación formal.

Ese proceso penal fue dividido en dos partes, la primera decisión fue emitida el 28 de mayo del presente año y quedó pendiente conocer la acusación formal contra Mariano de Jesús de la Rosa Santana, alias El viejo y Robinson Martínez Caraballo, alias Veneco.

En la audiencia del 30 de agosto, el Ministerio Público solicitó el aplazamiento de la audiencia porque los imputados no habían sido trasladados, ese requerimiento no fue acogido, sino que la jueza le explicó que lo que haría es mandar a preguntar si trasladarían o no a los imputados, ya que en la audiencia anterior se esperó una hora para que llegaran los representantes de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, pero no llegaron y se suspendió la vista.