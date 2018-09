Pablo Ross habría dicho: “Para ser publicitario: hay que ser poeta, criminal, enfermo sexual y loco!”

Desde que fue apresado el pasado jueves y sometido a la justicia, acusado por el Ministerio Público de incesto, las denuncias públicas contra Ross no han dejado de salir. El pasado viernes las también comunicadoras Carol Pérez y Milagros Beras denunciaron que fueron objeto de acoso por el imputado.

Beras dijo que cuando empezó su carrera, Pablo Ross la acosaba, y que incluso la despidió de un programa radial “porque (Ross) no pudo lograr su objetivo”, que a su entender, era abusar de ella.

“Hago público este testimonio para aportar a que se sepa la clase de persona que es el individuo en cuestión. Quiero poner mi experiencia al servicio de la justicia, y la quiero expresar a favor de las víctimas que andan por ahí, que son víctimas de acoso”, expresó.

Mientras que Carol Pérez reveló que en una ocasión fue acosada y casi abusada por Ross. “Yo fui casi abusada por él. Siendo yo una señora madura, yo fui acosada por ese señor de una manera que nunca en mi vida. Cuando ese señor me acosó, yo me quedé en shock. No me quiero imaginar para una niña joven de la que él perseguía”, dijo Pérez en un programa.