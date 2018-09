Padres del acusado por muerte de Andreea apoyaban su conducta violenta, según vecino

SANTO DOMINGO. “El caso de la muerte de la joven Andreea Celea destapa la realidad de una familia donde los padres se dedican a tapar con pagos los innumerables actos de violencia contra mujeres que ha cometido su hijo, así como todas las consecuencias de sus andanzas bajo el consumo de drogas y otros múltiples desvaríos”.

Esta denuncia pública la hace el ciudadano Reymi Castellanos, quien vive y fue administrador del condominio donde reside Gabriel Villanueva, quien fue apresado luego de que el Ministerio Público lo acusara de haber lanzado a su exnovia Andreea Celea de un octavo piso.

En su muro de Facebook, Castellanos relata en una publicación que Gabriel Villanueva, no solo usaba la violencia física con Andreea Celea, sino que también lo hacía contra otras jóvenes, pero que debido a la “influencia de los padres” las denuncias en contra Gabriel no prosperaban.

“Cuando fui administrador del condominio donde vivo y reside el acusado, me tocó enfrentar la irresponsabilidad de sus padres en una de las denuncias que se pusieron en su contra por la violencia que ejercía contra otra jovencita. La respuesta que me dio su madre define sus términos con claridad: ‘Mi hijo no va a durar ni una hora preso’. Yo para eso tengo dinero y tengo muchas conexiones, soy amiga del jefe de la policía y del presidente. Porque en este país así es que se manejan las cosas”, indica Reymi Castellanos, quien aclara que se hace responsable de su denuncia.

