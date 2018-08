PEPCA dice que riqueza de Temístocles Montás no tiene origen en soborno

Respuesta de “Temo”

Mientras estuvo detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, en espera de que le conocieran la solicitud de medida de coerción, el también exministro de Industria y Comercio, publicó un comunicado de prensa en respuesta a las imputaciones de la Procuraduría.

“Por último, entiendo necesario hacer una aclaración, consistente con mi reiterada conducta de siempre decir la verdad al pueblo dominicano, lo cual me ha traído no pocos problemas: tal y como le expresé al Procurador General de la República cuando, a mí solicitud, comparecí ante él y le expresé que, a propósito de actividades de recaudación de fondos en patrocinio de las encomiendas políticas que he tenido a mi cargo he recibido apoyo financiero de parte de múltiples empresarios dominicanos, para contribuir a las campañas electorales de mi partido, entre los cuales estuvo el señor Ángel Rondón. Ninguna de esas contribuciones coincide con mi precampaña”, dijo Montás en un espacio pagado publicado en Diario Libre el 2 de junio del 2017.