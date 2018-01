Presidenta Corte de Apelación de San Cristóbal acusa a Procuraduría de pretender “narigonear” a jueza interina

SAN CRISTÓBAL. La jueza presidenta de la Corte de Apelación del Departamento judicial de San Cristóbal, María Garabito Ramírez, envió una carta a Justiniano Montero, director de Carrera Judicial, en la que acusa a la Procuraduría General de la República de intentar chantajear a los jueces de esa corte.

Garabito Ramírez sostiene que “el informe que a su vez me rindiera la Juez Interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial, raíz de una publicación en medios de comunicación promovida por la Procuraduría General de la República exageradamente cruel, dañino, inexacta, mendaz y plagada de malicia. Que más que una noticia parece un plan para hacer “saltar” a la Juez que se encuentra ejerciendo dichas funciones, así como pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos; me refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”.

La jueza acusó además al Ministerio Público de no presentar a las audiencias a los presos. “Es un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos con qué fines específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos”, sostiene Garabito Ramírez.