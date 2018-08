Presidente de la Suprema rehúsa dar detalles sobre suspensión de jueza

SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, rehusó revelar los detalles que motivaron la suspensión de la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción, Patricia Padilla.

“Esas son decisiones que toma el Consejo del Poder Judicial y yo, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, no me he autorizado a hablar de eso”, respondió el magistrado Germán Mejía a las preguntas de los periodistas al salir del simposio Transformando el Sistema Penal Juvenil.

Ayer se dio a conocer que el Consejo del Poder Judicial suspendió a Patricia Padilla luego de poner en libertad a Mariano de Jesús de la Rosa Santana (El Viejo) y Robinson Martínez, a quienes se vinculan a una estructura que traficó más de 500 kilos de cocaína.

Estos fueron puestos en libertad luego de que el Ministerio Público se retira de la audiencia y no presentara cargos contra los imputados.