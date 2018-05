Procuraduría aclara mantiene acusación contra empresa que vendió aviones Super Tucano

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que no ha solicitado la exclusión de ninguna de las partes del expediente presentado contra la Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A (Embraer), por los US$3.5 millones en sobornos que esa compañía admitió haber pagado en el país para obtener los contratos de venta de ocho aviones Super Tucano.

A través de un comunicado de prensa, la PGR explicó que “mantiene la acusación contra Embraer” e informó que esa compañía y todos los encartados en el expediente fueron convocados para el conocimiento de la audiencia preliminar, que se llevará a cabo en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el próximo viernes, 18 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.

“En la citada audiencia (Embraer) estará representada por sus abogados en la República Dominicana y posteriormente en una fase más avanzada del proceso, la representarán sus actuales ejecutivos de Brasil”, dice.

Expuso, no obstante, que los antiguos ejecutivos que estaban al frente de Embraer cuando se habrían producidos los sobornos fueron sometidos a la justicia por las autoridades brasileñas y que, “por la aplicación del principio jurídico non bis in ídem y del Código Procesal Penal Dominicano (...) , los mismos no pueden ser sometidos en la República Dominicana, ya que están detenidos y son procesados en la citada nación suramericana”.

Señala que el citado Código establece que nadie puede ser perseguido ni juzgado dos veces por el mismo delito.

Se recuerda que en el expediente de este caso figuran como imputados el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Carlos Piccini, quien cumple prisión preventiva; el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, los cuales están en libertad con diferentes medidas de coerción.

En dicho expediente, señala la institución, que también están encartados Israel Abreu y Félix del Orbe, así como las empresas EMBRAER, 4D Business Group y Magicorp.

Detalló que los actuales ejecutivos de Embraer participarán en el proceso en condición de representantes de la empresa, en virtud de que al momento de producirse los hechos objeto de investigación en el año 2009, no laboraban para dicha empresa, por lo tanto no existe contra estos ningún tipo de imputación penal, sino que representarán a la compañía por la demanda existente en su contra.

Indicó que el juzgado habilitó los plazos para la citada compañía brasileña para que pase por la secretaría del tribunal y tome conocimiento de la acusación y todos los elementos de prueba que la sustentan.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitará al tribunal que acoja la acusación presentada en su contra, la cual dijo está sustentada con pruebas obtenidas en el país y como parte de la colaboración internacional ofrecida por los Estados Unidos, Panamá y Uruguay.