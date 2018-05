Procuraduría entrega a instituciones RD$388 millones decomisados al narcotráfico

Casos de decomisos

Las ONG que recibieron el 15%

En una comunicación de prensa, la Procuraduría explica que en el caso de las ONG los RD$58,293,621.95 millones fueron entregados como se describe a continuación: Hogar Crea Inc. RD$4,141,915.24 (1.1%), Hogar Crea Internacional RD$3,681,702.44 (0.9%), Mesón de Dios, Inc. RD$3,681,702.44 (0.9%), Fundación Fénix Volver a Vivir RD$2,761,276.83 (0.7%), Asociación Casa Abierta RD$3,221,489.63 (0.8%), Reto a la Juventud RD$3,221,489.63 (0.8%), Asociación Contra Adicciones (ASCAYD) RD$3,221,489.63 (0.8%), Fundación Volver (Voluntarios Verdaderos Inc.) RD$2,301,064.02 (0.6%), Ministerio Evangelístico Juan 3:16 RD$2,914,681.10 (0.7%), Casa del Alfarero RD$2,914,681.10 (0.7%), Ministerio Evangelístico Rescatados del Lodo RD$2,914,681.10 (0.7%), Fundación Ciudades de Refugio RD$2,914,681.10 (0.7%), Fundación Albergue de la Esperanza (ALBES) RD$2,914,681.10 (0.7%), y a la Fundación Guarabird Inc. RD$2,914,681.10 (0.7%).

Igualmente, fueron entregados a las ONG Fundación Casa de Restauración y Rehabilitación “Dios es Fiel” (FUNCADREDEF) RD$1,093,005.41 (0.3%), Centro de Restauración Gabaón RD$1,093,005.41 (0.3%), Fundación Buen Samaritano RD$1,093,005.41 (0.3%), Misión Rescate RD$1,093,005.41 (0.3%), Ministerio de Rehabilitación Hogar de Mi Padre RD$1,093,005.41 (0.3%), My Brothers Keeper RD$1,093,005.41 (0.3%), Comunidad Terapéutica Hermanos en Cristo (HUEC) RD$1,093,005.41 (0.3%), Ministerio en Cristo Todo se Puede RD$1,093,005.41 (0.3%), Centro de Atención Integral a las Dependencias (CAID) Hospital Moscoso Puello, área de Drogodependencia RD$1,943,120.73 (0.5%), Centro de Atención Integral Niñas, Niños y Adolescentes en consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINNACSP) RD$1,943,120.73 (0.5%), y al Programa Yo “También Pastoral Juvenil” RD$1,943,120.73 (0.5%).