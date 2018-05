Rafael Núñez acusa al Gobierno de planear vincular a Leonel con Ángel Rondón

SANTO DOMINGO. Rafael Núñez, exvocero de la Presidencia durante la administración de Leonel Fernández, denunció que desde el gobierno se planea vincular en “transacciones dudosas” al mandatario con Ángel Rondón, uno de los principales acusados en el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

A continuación el texto íntegro de la acusación de Núñez:



SANTO DOMINGO. El ex presidente Leonel Fernández sería objeto de una intensa campaña sucia en los próximos días por un sector a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reveló una fuente con conocimiento de causa.



De acuerdo al informante, que pidió mantener en el anonimato su nombre, la misma involucraría al antiguo gobernante en “transacciones dudosas” con Ángel Rondón, empresario asociado al caso que se le sigue en la justicia dominicana a la compañía brasileña Odebrecht por supuesto pago de sobornos a políticos dominicanos.



Para materializar el hecho, se utilizarían dos reconocidos periodistas, uno de un popular programa radial de la mañana, y otro de la televisión, ambos asociados a Rondón, quienes difundirían “la primicia informativa”, aseguró la persona, quien agregó que sería como una especie del “Quirinazo parte II”.



Un importante funcionario, que tiene oficina en el Centro de los héroes, habría presionados a ambos comunicadores mediante una auditoría, autorizado por un juez, de los estados de cuentas personales y comerciales de los últimos 8 años y su relación con el empresario ligado al caso de la compañía Odebrecht, como una forma de “chantajear” a las dos figuras de los medios de comunicación para que lleven a cabo “la macabra idea” en contra del ex presidente Fernández, informó la fuente.



Ese plan buscaría que el antiguo mandatario desista de sus presiones en contra del Proyecto de Ley de Partidos Políticos con primarias abiertas que se conoce en el Congreso Nacional o de una posible aspiración presidencial con cara a las elecciones del año 2020, agregó.



Incluso el pasado jueves en horas de la tarde un importante senador del Partido de la Liberación Dominicana, que lleva la voz cantante a favor de las primarias abiertas, se reunió con su equipo político y habría dicho que el citado proyecto de ley “pasará como quiera”, adujo el informante.



A lo interno del PLD se mantienen enfrentados dos sectores por el proyecto de ley de Partidos Políticos por divergencias en torno a la modalidad de selección de los candidatos. El presidente Danilo Medina defiende que los candidatos de las organizaciones políticas sean elegidos por el padrón de la Junta Central Electoral de forma simultánea, en cambio, el ex presidente Leonel Fernández sostiene que no se le debe imponer una forma única de elección a los partidos porque eso viola la Constitución Dominicana en sus artículos 216 y 277.



El pasado jueves la Cámara de Diputados no pudo reunir su matrícula de congresistas para conocer el Proyecto de Ley de Partidos Políticos y fue pospuesto para este próximo miércoles.