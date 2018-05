Ratifican la prisión a exdirector de la OMSA, implicado en el asesinato de Yuniol Ramírez

SANTO DOMINGO. Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), deberá permanecer en prisión luego que la Corte de Santo Domingo rechazara un recurso de apelación con el que buscaba recobrar la libertad, detenido por el asesinato del catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez.

Los jueces de la Primera Sala de la Corte de apelación también rechazaron el certificado presentado por la defensa de Rivas, con el que pretendían probar que este supuestamente padece cáncer de próstata.

El certificado no fue acogido porque este fue emitido por un médico particular y no por el Inacif.

Otros implicados en el caso son el exdirector financiero de la OMSA, coronel de la Policía Faustino Rosario, José Antonio Mercado Blanco (El Grande), presos también con medidas de coerción, y Argenis Contreras, este último prófugo y en Estados Unidos. Se espera que Contreras, señalado como el autor material del crimen, sea extraditado en cualquier momento.

El empresario Eddy Santana Zorrilla fue favorecido con presentación periódica e impedimento de salida del país.

Ramírez fue secuestrado y asesinado en octubre del pasado año en la sede de la UASD y su cuerpo fue hallado atado con una cadena a varios bloques en un río de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.