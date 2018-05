Reenvían para el lunes conocimiento de coerción al capitán que mató mujer en el Malecón

Edgar dijo, al describir el momento en que ocurrieron los hechos, que el capitán los amenazó y que él no se desmontó de su vehículo por la actitud agresiva y amenazante el oficial.

“Él fue que nos chocó a nosotros. Nosotros salimos de el camino, en nuestra vía camino hacia el puente flotante se nos pegó un vehículo, cuando yo abro mi persiana que miro, el señor como que no se hubiera dado cuenta que yo estaba pegado de nosotros o si no se estaba haciendo el loco, ya de repente el levanta la cabeza y comienza a decir algo, yo no lo escuché lo primero que él dijo pero yo logré escuchar cuando dos dijo: tu quiere ver, tu quiere ver, tu va a ver ahora, y lo que hizo fue que me bloqueó la parte derecha de mí vehículo”, contó el joven.

“Pero en lo que él iba para allá iba sacando su pistola, después la sobó. Yo no voy a pararme ahí y recibir mi muerte porque si usted me sobó una pistola es porque usted me va hacer algo ¿O no? Qué hice, yo lo rebacé mí fui derecho y le dije a mi novia; mí amor baja la cabeza, yo bajé la cabeza también y de repente empezamos a escuchar varios disparos”, expresó.

El reenvío es para que en una próxima audiencia se conozco la propuesta de anticipo de prueba al querellante, quién aparentemente tendrá que salir del país.