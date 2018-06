Ángel Rondón detalla “debilidad” en acusación por caso Odebrecht

Pagos de impuestos DGII y TSS

La acusación presentada por el Ministerio Público no revela un cuadro fáctico adecuado al tipo penal de lavado de activos, pues se trata de un delito especial, cuya configuración requiere como esencial un delito precedente, en ausencia del cual, no es posible su materialización, señala el documento. Afirma que en la práctica empresarial del imputado no se ha establecido ninguna práctica de lavado y que la licitud de sus negocios, como la justificación de su patrimonio, se pone de manifiesto con el informe del consolidado histórico de impuestos presentados por el imputado a la Dirección General de Impuestos Internos en el que se estableces que desde el 2003 hasta 2017 pagó por concepto de anticipos de impuestos sobre la renta, impuesto sobre la renta para las personas morales, retenciones y retribuciones complementarias, impuestos a los activos; ITBIS; retenciones a asalariados, pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por concepto de Seguro familiar de salud, Riesgos Laborales, por más de mil millones de pesos, todos estos en virtud de la Ley 86-01 de Seguridad Social.

“El grupo de empresas del señor Rondón tiene un consolidado histórico de impuestos de RD$959, 763,773 pesos pagados a la Dirección General de Impuestos Internos y RD$193,430,680 pesos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), con ingresos netos de RD$14,713,778,585”, refiere el escrito.