Suprema debe fallar si disminuye pena a Blas Peralta

SANTO DOMINGO. Los jueces de la Segunda Sala en materia penal de la Suprema Corte de Justicia se reservaron el fallo de un recurso de casación interpuesto por el sindicalista Blas Peralta en contra de la sentencia que lo condenó a 30 años de prisión por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet.

En su recurso, Blas Peralta solicitó a la Suprema que anule la sentencia de primer y segundo grado y que se ordene la celebración de un nuevo juicio por este caso.

También solicitaron que cambien la calificación jurídica de asesinato por la de homicidio voluntario, el cual contempla una pena inferior a la actual (de 3 años a 20 años de prisión).

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que no hay manera de que los jueces de la Suprema acojan el recurso de casación interpuesto por el sindicalista.

Mientras que la esposa del asesinado rector, Rita Solís, dijo que 15 días antes de que Peralta matara a Aquino Febrillet, ya habían tenido un conflicto. “Inclusive lo empujó y le dijo quítate de ahí, porque Blas Peralta es un hombre impulsivo que no piensa antes de actuar. Este está buscando las condiciones para salir, yo le consejo que no lo haga porque se las verá conmigo. No fue un pollo que mató”, dijo la viuda Rita Solís.