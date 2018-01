“Una Justicia sin presupuesto no puede ser referente de la cohesión social”

SANTO DOMINGO. El Día del Poder Judicial se celebró ayer con la recurrente demanda de mayor presupuesto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, al rendir las memorias en una audiencia celebrada en la Sala Augusta, frente al presidente Danilo Medina, advirtió que una justicia sin recursos no puede ser un eje de la seguridad jurídica, tampoco puede constituirse en referente de la cohesión social.

“Su destino en esas condiciones es ser cenicienta perfecta, lo cual representa una imagen poco agradable para el país”, aseguró.

Recordó que durante el 2017, el Poder Judicial trabajó con un precario presupuesto de RD$6,406.6 millones que lo limitó para ejecutar adecuadamente sus planes y programas de desarrollo.

Citó el caso de la provincia Santo Domingo, cuyo Palacio de Justicia “es la imagen patética del abandono en grado extremo”, y para cuya construcción carece de recursos.

“Reiteramos una vez más al señor Presidente, que asuma su construcción, vía el Ministerio de Obras Públicas o cualquier otra institución que su Excelencia entienda pertinente. No le pido que me firme un pagaré, porque estoy consciente de que me cumplirá lo que le pido”, aseveró.

Germán Mejía, en su rendición de cuentas, también abogó por la independencia del Poder Judicial, la que dijo, no es un privilegio sino una garantía para el justiciable y una obligación en cuyo cumplimiento se debe trabajar diariamente.

“Estoy absolutamente convencido de que, si una nación quiere paz social, tiene que contar con un Poder Judicial fuerte, independiente, apegado a la ética y a los mejores intereses de la población”, afirmó.

Sostuvo que la población dominicana merece una justicia organizada, ágil y confiable, por lo que exhortó a los jueces a realizar una gestión transparente al servicio de la colectividad.

El presidente de la SCJ señaló: “No ofrecemos caridad, ofrecemos hacer cumplir los derechos. Aceptemos nuestro deber y actuemos en consecuencia, con decoro, responsabilidad y enfocados en el bien común”.