La iglesia Católica arremete contra quienes fomentan el odio y xenofobia

“Es necesario y urgente la conversión de tantas personas que, aferradas a un patriotismo barato se encarnizan contra inmigrantes, que aunque con cultura diferente a la nuestra, no dejan de ser personas y, por tanto, merecen respeto. Y qué decir, de los responsables de regular la migración y la seguridad fronteriza, ellos también necesitan esa conversión y tratar el tema con seriedad, no utilizar la situación para enriquecerse, explotar y traficar con seres humanos”, expresó Amarante.

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí padre, a aquellos que promueven el odio, el rencor y la xenofobia, revestidos de falso nacionalismo, o falso pudor, creando zozobra, intranquilidad y viendo fantasmas donde no hay”, expresó.

El sacerdote Fausto Burgos, quien tuvo a su cargo la lectura: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ”, pidió clemencia en nombre de quienes no aguantan más oprobio, odio, violencia, inseguridad e injusticia.

La iglesia también

Criticó además el manejo dado al caso de los sobornos pagados por Odebrecht, señalando que en República Dominicana no se han creado cárceles para quienes se roban millones del erario ni hay jueces capaces de juzgarlos.

“Hay grupos de malos dominicanos y dominicanas fomentando xenofobia con los vecinos haitianos. Es verdad que no podemos recibir a todos los ilegales haitianos que cruzan por la frontera, pero tratar de incentivar en los más ignorantes un nacionalismo rancio y barato que no toca a quienes se benefician de las manos de obra baratas de los trabajadores haitianos ni reclaman la aplicación de las leyes laborales”, refirió.

¿Por qué me has abandonado?

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el grito de muchas personas que a diario ven pisoteada su dignidad, que sufren dolor e impotencia ante los abusos a los que son sometidos en sus lugares de trabajo, con sueldos de miseria, mientras que observan cómo los miembros de algunas instituciones del Estado, quienes devengan sueldos de lujo, se hacen aumentos de sus sueldos a pesar de que han alegado que sus instituciones no tienen fondos para ejecutar las funciones para las cuales han sido creadas”, expresó el padre Vicente Sánchez Burgos al leer la palabra contenida en Mateo 27:46.

Explicó además que esa también es la expresión del pueblo dominicano cuando observa a sus autoridades gubernamentales empeñadas más en asegurar su permanencia en los puestos de turno (más allá del período para el cual han sido electos) que en gobernar y servir al pueblo que los eligió.

“Con esta expresión, “Jesús abraza con ternura a todos los hombres y mujeres heridos de la vida” y, como han expresado nuestros obispos en la Carta Pastoral del 21 de enero, nos desafía a reconocer y confrontar las estructuras de pecado. Estas estructuras incluyen la violencia social e intrafamiliar, los feminicidios, los abusos a menores, el tráfico de seres humanos, drogas, armas, la corrupción, la impunidad, la manipulación en la administración de justicia, la equidad en la administración de los bienes, la carencia de la solidaridad y todas las demás degradaciones sistemáticas de la vida o en contra de la dignidad humana”, refirió.

Los sacerdotes Erick Wilson Cosme y Roberto Martínez de los Santos, al comentar: “Tengo sed” y “Todo está cumplido” se refirieron a la necesidad de proteger el medio ambiente, en especial el agua. Martínez de los Santos recomendó implementar el sistema de colocación de multas automáticas por infracciones de tránsito, ya que considera que en la ciudad se vive como si fuera una selva.

En tanto José Rosado al reflexionar: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, hizo un recuento de las denuncias sociales expuestas por sus predecesores y un llamado a las autoridades y a la sociedad dominicana.