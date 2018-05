Llueven calamidades y no escampa en Puerto Rico

Miles continúan sin energía eléctrica desde el día que azotó el huracán y la alegría comienza a esfumarse para quienes recuperaron la electricidad, ya que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) no ha logrado salir de la grave crisis financiera y operacional, empeorada por el huracán, y que amenaza con dejar a la corporación sin dinero para operar a partir del próximo mes de abril.

“Es inaceptable, es inhumano y uno tiene que preguntarse si esto ocurriría en cualquier otro estado. Y la respuesta es no. La realidad es que esto sólo ocurre en Puerto Rico porque somos tratados como ciudadanos de segunda clase”, afirmó en una vista ante legisladores federales.

Era de “apagones”...

No obstante los fondos recién otorgados al gobierno para la reconstrucción de la isla, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) se encuentra solicitando un préstamo “urgente” en el foro federal, en medio de la amenaza de “apagones” selectivos y el peligro latente de un cierre parcial de operaciones.

Del monto original de US$1 mil millones de la solicitud de préstamo canalizada por la empresa pública, el tribunal federal que conoce sobre la petición bajó la suma del empréstito a US$300 millones, una disminución avasallante en momentos de gran necesidad.

Como respuesta, la AEE advirtió esta semana que si el financiamiento no fuera concedido, tendrá que apagar varias plantas generadoras y comenzar con la ejecución de un “Plan de Contingencia”, que dejaría a miles de residencias, industrias y comercios con un servicio eléctrico “racionado”.

La compañía eléctrica se encuentra funcionando con un nivel de efectivo tan bajo, que sólo cubriría los costos operacionales de los próximos dos meses, ya que todavía trabaja “sin descanso” en las reparaciones de las líneas de transmisión y de distribución, que fueron devastadas por el huracán María a nivel de toda la isla.

La inestabilidad del sistema eléctrico ha inaugurado en Puerto Rico una nueva era en la que los apagones prometen ser frecuentes, una calamidad que llegó de improviso y que genera ansiedad y preocupación a los puertorriqueños, que no padecían la pesadilla de quedarse a oscuras, dependiendo de una planta eléctrica o un inversor.

En conversación con Diario Libre, Lydia Martínez, residente en Trujillo Alto, lo definió como terrible.

“Antes uno hablaba de lo mucho que se iba la luz en República Dominicana. Ahora lo que pensamos es cuándo va a llegar aquí”, indicó, al tiempo de agregar que permanece sin electricidad desde el día del huracán.

A Milagros Gagot, residente en San Juan, le llegó la luz en diciembre.

“Pero ya hemos tenido como cinco apagones. La verdad es que yo no sé en qué va a parar esto. Mi nieta se fue a los Estados Unidos, pero yo no me voy. Yo voy a esperar que esto se arregle. Esto tendrán que resolverlo”, dijo, con más impotencia que esperanzas. l