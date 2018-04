Los periodistas celebran su día con el reto de adaptarse a las redacciones integradas

SANTO DOMINGO. A diferencia de años anteriores, el Día Nacional del Periodista se celebra hoy en la República Dominicana con el reto de que los miembros de la prensa se adapten al modelo de las redacciones integradas, al margen de los reclamos tradicionales de la brecha salarial y de las amenazas a la libertad de expresión.

Desde hace más de cinco años, el llamado periodismo multimedia se ha ido desarrollando paulatinamente en el país, con la necesidad de la actualización de una generación que trabajaba para un producto impreso y ahora debe pensar en un modelo distinto de historias donde el material audiovisual es primordial.

El estricto apego a la verdad, la honestidad, la ética y la responsabilidad, junto a las herramientas multimedia son hoy día la combinación perfecta para ejercer un buen periodismo.

La evaluación tecnológica es para Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del periódico El Nuevo Diario, uno de los desafíos que cada día impone retos a los periodistas y a los medios de comunicación.

A su juicio, los cambios deben enfrentarse, pues son inevitables, y “el que no se adapta se muere, hay que ir dando respuestas a las necesidades actuales”.

Indicó que las nuevas tendencias llaman a luchar contra las informaciones falsas y a lograr una mayor fluidez de los temas sociales. Maldonado, asimismo, recordó que las amenazas a los periodistas siguen siendo una realidad, que provienen de distintas fuentes. El presidente del Colegio de Periodistas, Adriano de la Cruz, asegura que el periodismo de hoy tiene al margen de los desafíos y las amenazas, un campo de esperanza y un futuro promisorio.

Uno de los retos que dice tiene el periodismo es ver cómo se les da un mejor uso a las redes sociales, una herramienta que en ocasiones considera se torna peligrosa por el constante flujo de las informaciones falsas.

“Los que manejan redes tendrán en su momento que recibir la formación y preparación y asumir la responsabilidad que tiene emitir una información”, sostuvo.

Rosa Alcántara, coordinadora académica de Medios Digitales y Comunicación Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), precisó que la profesión se encuentra en constante evolución y como parte de ello se debe comunicar en los múltiples formatos y plataformas que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

“Si las empresas periodísticas no se adaptan a los nuevos tiempos, si los periodistas en ejercicio no actualizan sus conocimientos y las academias formadoras de los futuros periodistas del país no aportan las competencias que demandan el mercado laboral y la sociedad dominicana, el periodismo estaría perdiendo credibilidad e incidencia para la construcción de una sociedad más justa, humana y democrática”, refirió.