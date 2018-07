Madre con cáncer e hijo paralítico pide ayuda al Gobierno para sobrellevar su situación

SANTO DOMINGO. Carelin Mercedes Vélez López, de 28 años de edad, una joven madre a la que por desdicha una incorrecta práctica médica le dejó paralítico a su hijo Emir de Jesús Vélez a los diez días de nacido, hoy pide ayuda al presidente Danilo Medina para sobrellevar la situación que le ha tocado vivir.

“Vengo de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal. La parálisis cerebral infantil que tiene mi hijo de cinco años no me deja evolucionar como quisiera, ya tengo un solar, solo pido al Presidente Medina que me ayude a construir una casa”, dijo la joven.

Continuó expresando: “Yo fui diagnosticada con cáncer de tiroides y esto me obliga a llevar un costoso tratamiento continuo que limita mucho más mis aspiraciones de avanzar en la vida”.

Aparte de su hijo con parálisis cerebral la joven es madre de una niña de tres años.

La parálisis cerebral es un trastorno del movimiento, el tono muscular o la postura que se debe al daño ocurrido al cerebro inmaduro y en desarrollo, con mayor frecuencia, antes del nacimiento.

Vélez López, exhortó a las madres que pasan por una situación similar a la de ella a siempre buscar una salida a los problemas y poner todo el empeño en lo que se haga, sin mirar hacia atrás.

El número telefónico de la joven es: (829) 782-2103.