Madre de María Alejandra: “Vamos a seguir adelante porque esa niña viene con un propósito”

Proceso

Este padecimiento tiene poca explicación incluso para los médicos, pero en esencia, cuando el feto se está formando, el diafragma no cierra completamente y eso conduce a que los órganos se muevan y no se coloquen dónde van.

La cesárea no se pudo realizar anteayer, según explico Díaz, porque el tanque de óxido nítrico no había llegado pero que ya, aseguró, la clínica lo tiene. Ella refiere que, con Dios por delante, todo está listo para dar a luz en la mañana de este jueves.

Gastos

Sobre la cobertura de los seguros, Elizabeth Díaz comenta que cuenta con un seguro; el plan básico y el plan complementario.

Explica lo siguiente: “Lo que pasa es que hay cosas que el seguro no me los cubre. De hecho, yo fui al seguro a plantearle la situación y ellos me dijeron que no había necesidad de ir porque al momento de que yo diera a luz la clínica se encargaría de hacer el reporte correspondiente”.

Y agrega: “Las sonografías que me tocan son especiales, no son las típicas sonografías, y son en lugares donde no cogen seguro. Son sonografías que cuestan entre RD$6,000 y RD$8,000 pesos. El único seguro que toman es el internacional y yo no lo tengo. Si lo hubiese tenido me voy fuera del país a tratarme”.

Los procedimientos son muchos. Ella expresa: “Tengo alrededor de dos meses que los chequeos son semanales y tengo que pagar de diferencia RD$1,000 aparte de los medicamentos que me ponen. Yo he tenido días que he pagado hasta RD$6,000 pesos entre consultas y medicamentos”.