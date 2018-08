Madrina de la Gran Parada Dominicana de El Bronx niega sea haitiana y denuncia que teme por su vida

NUEVA YORK. La activista Sobeyra Almonte que dirige una fundación internacional que lleva su nombre y fue escogida madrina de la Gran Parada Dominicana de El Bronx, el domingo 26 de julio, negó que sea de nacionalidad haitiana, como se afirma en una campaña en redes sociales, y denunció que teme por su vida, la de sus hijos, esposo y familiares en República Dominicana.

Ella dijo en una conferencia de prensa ayer jueves que nació en Loma de Cabrera (Dajabón), ciudad fronteriza con Haití en la franja norte de la República Dominicana y mostró su cédula de identidad y electoral, acta de bautizo y otros documentos.

También enseñó su pasaporte americano, diciendo que tiene la doble ciudadanía, dominicana y estadounidense.

Acompañada por el presidente de la parada, Felipe Febles y otros directivos de la entidad, Almonte recordó que por el trabajo que realiza con su fundación, ha recibido reconocimientos en el programa de Opra Winfrey, la cadena Fox y otros medios e instituciones de Estados Unidos.

La campaña que la sindica como “haitiana”, alega que ella fue nació en Haití y fue adoptada por una familia dominicana, lo que también negó.

Hablando en un español fluido, dijo que tiene dominio del inglés, idioma que habla perfectamente.

La conferencia fue introducida por Febles, quien dijo que fue escogida como madrina por sus méritos y activista y mujer bien preparada.

Febles, añadió que se atrevió a preguntarle, por su color, si ella era haitiana o dominicana, antes de ponerle la banda como madrina.

“No era mi deber, pero le pregunté y me mostró sus identificaciones, pero la escogimos por sus méritos y por ser dominicana”, añadió el presidente de la parada.

Febles, calificó de atropello a una mujer que comenzó la campaña como un atropello. La identificó como Digna Jacqueline de León.

Almonte sostuvo que desconoce el porqué se le quiere etiquetar como haitiana.

Febles agregó que la campaña es parte de una conspiración de grupos que lo adversan y que buscan sacarlo como principal figura del desfile.

“Mi nombre es Sobeyra Almonte Arias y nació en Loma de Cabrera”, dijo la madrina del desfile.

“Me siento muy orgullosa de la Gran Parada Dominicana por la decisión de haberme dado la oportunidad de caminar como madrina, porque este año buscaron una mujer trabajadora y de familia trabajadora, sin tomar en cuenta el color de mi piel, sino los méritos”, dijo Almonte.

“El año pasado me escogieron como la humanitaria del año en Nueva York y Europa y he sido reconocida por El Vaticano como líder comunitaria y se me honró en dos de los programas de televisión más influyentes a nivel mundial, el de Opra, el espacio del doctor Oz y el show de Harry de la cadena Fox”, dijo.